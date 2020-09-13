Температурные рекорды. Самым теплым было 13 сентября 1945 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 11 сентября 1945 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +33,7 градуса.

Самым холодным 13 сентября было в 1998 году, когда температура составила +1,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры сентября для столицы составляет +18,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был сентябрь 1959 года, когда средняя температура составила +21,5 градуса.

Самым холодным — сентябрь 1949-го. Тогда среднемесячная температура составила +14,3 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 13 сентября ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит +9-11 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до +27-29 градусов.