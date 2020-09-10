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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Били, не давали вызвать адвоката. Сотрудников ГУВД Бишкека подозревают в пытках

Гражданина Кыргызстана Ахматбека Исаева пытали сотрудники милиции, однако адвокаты не могут добиться справедливости более года. Они обратились в суд. Об этом 24.kg рассказали в правозащитном центре «Кылым шамы».

По словам юриста Агзама Дуйшеналиева, Исаев был задержан в 2019 году. Ему изначально было инкриминировано три статьи — «Хранение наркотических средств», «Разбой», «Хранение огнестрельного оружия» УК КР.

«На допросе его продержали до четырех утра. Как утверждает Ахматбек Исаев, его избивали, не давали позвонить адвокату и требовали, чтобы он подписал признательные показания. Сейчас он содержится в бишкекском СИЗО-1. В ходе следствия хранение наркотиков не подтвердилось. Но добавилась статья «Насилие в отношении представителя власти». Однако нет ни видео, ни фото, подтверждающих этот факт», — сказал Агзам Дуйшеналиев.

По мнению юриста, видимо, подозреваемые в пытках сотрудники милиции хотят скрыть свои незаконные действия, что били Исаева. 

Он добавил, что защита обратилась в ГКНБ с заявлением о привлечении сотрудников правоохранительных органов по статье «Пытки» УК КР. Заявление подано 17 октября 2019 года. Судебная экспертиза не назначена до сих пор.

Юрист подчеркнул, что накануне ему стало известно, что следователи ГКНБ инициировали проведение судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ахматбека Исаева. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164630/
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