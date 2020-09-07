Арендаторы фудкортов обратились к властям с просьбой разрешить им работать

Арендаторы фудкортов торговых центров обратились к премьер-министру Кубатбеку Боронову и мэру города Азизу Суракматову с просьбой разрешить работать.



По словам арендаторов, они уже на протяжении пяти месяцев сидят без заработка.



«Фудкорты считаются местом общественного питания. Кафе, ресторанам, увеселительным заведениям и даже рынкам разрешили работать. Но объясните, почему нам не разрешают?» — задался вопросом арендатор фудкорта Чынгыз Дуйшенбиев.



Индивидуальный предприниматель и мать-одиночка Назгуль Турганбаева отметила, что понесла огромные убытки из-за коронавируса.

«В свой мини-бизнес я вложила много средств. Сейчас мы переживаем сложные времена. Банки также не дают отсрочки по процентам. На носу зима, обещают вторую волну. У нас нет других источников дохода», — сказала она.

Она подчеркнула, что ее заведение всегда платило налоги, отчисляло деньги в соцфонд. «Несмотря на это, я никогда от государства ничего не требовала. В этот раз ситуация вынуждает. Разрешите нам работать. Мы будем, как и все, соблюдать санитарные нормы», — добавила Назгуль Турганбаева.



Арендаторы отметили, что всего на фудкортах торговых центров «Азия Молл» и «Вефа» работают 650 сотрудников на различных позициях.



«У многих сотрудников семьи находятся на грани выживания. У всех закончились запасы», — резюмировала арендатор Асель Адылбекова.