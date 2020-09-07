В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 134 человека

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 134 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 93 человека, в Оше — 14, Чуйской области — 2, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 5.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 960 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.