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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 134 человека

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 134 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 93 человека, в Оше — 14, Чуйской области — 2, Ошской — 5, Иссык-Кульской — 1, Джалал-Абадской — 14, Баткенской — 5.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 960 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164286/
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