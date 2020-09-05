В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились еще 222 человека

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 222 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 102 человека, в Оше — 5, в Чуйской области — 10, в Ошской —27, в Таласской — 4, в Нарынской — 12, в Иссык-Кульской — 23, в Джалал-Абадской — 25, в Баткенской — 14.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 648 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.