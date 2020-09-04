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Общество

В Кыргызстане откроют 10 спортивных молодежных центров

В трех областях Кыргызстана завершают строительство и ремонт спортивных молодежных центров. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По его данным, исполняющий обязанности директора ведомства Мирлан Парханов ознакомился с ремонтом молодежного центра в Кара-Балте и ходом строительства зданий в Балыкчи и в селе Кочкор.

Отметим, что строительство и ремонт молодежных центров в регионах ведутся в рамках проекта «Укрепление устойчивости местных сообществ в целях предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии» Программы развития ООН.

Всего планируют открыть 10 спортивных молодежных центров по всей республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164113/
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