В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 279 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 134 человека, в Оше — 8, в Чуйской области — 13, в Ошской — 14, в Таласской — 11, в Нарынской — 4, в Иссык-Кульской — 29, в Джалал-Абадской — 24, в Баткенской — 42.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 174 выздоровевших.