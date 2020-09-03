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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 279 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 279 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выздоровели 134 человека, в Оше — 8, в Чуйской области — 13, в Ошской — 14, в Таласской — 11, в Нарынской — 4, в Иссык-Кульской — 29, в Джалал-Абадской — 24, в Баткенской — 42.

Всего за весь период зарегистрировали 39 тысяч 174 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163933/
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