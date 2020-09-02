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Общество

Проехать из Узбекистана в Кыргызстан можно через пять КПП

Прохождение через кыргызско-узбекскую государственную границу осуществляется в пяти пунктах пропуска. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, пересечь границу можно в пунктах «Достук-автодорожный», «Кызыл-Кия-автодорожный», «Кадамджай-автодорожный», «Маданият-автодорожный» и «Баймак-автодорожный». Транспортные средства пересекают кыргызско-узбекскую госграницу только через КПП «Достук-автодорожный», «Кызыл-Кия-автодорожный» и «Кадамджай-автодорожный».

Напомним, что с 1 сентября Узбекистан вошел в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163862/
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