Посольство Казахстана в Кыргызстане с сегодняшнего дня работает в штатном режиме

Посольство Казахстана в Кыргызстане сегодня, 1 сентября, возобновило прием граждан в штатном режиме. Об этом сообщили в дипломатической миссии.

Как отмечается, всем рекомендуется обращаться в консульский отдел только по срочным вопросам.

В связи с тем, что угроза распространения COVID-19 сохраняется, в посольстве проинформировали о правилах посещения консульского отдела: