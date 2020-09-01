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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Посольство Казахстана в Кыргызстане с сегодняшнего дня работает в штатном режиме

Посольство Казахстана в Кыргызстане сегодня, 1 сентября, возобновило прием граждан в штатном режиме. Об этом сообщили в дипломатической миссии.

Как отмечается, всем рекомендуется обращаться в консульский отдел только по срочным вопросам.

В связи с тем, что угроза распространения COVID-19 сохраняется, в посольстве проинформировали о правилах посещения консульского отдела:

  • вход допускается только в медицинской маске;
  • посетители обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания;
  • вход разрешается строго по очереди с соблюдением социальной дистанции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163678/
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