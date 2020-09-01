Посольство Казахстана в Кыргызстане с сегодняшнего дня работает в штатном режиме

Посольство Казахстана в Кыргызстане сегодня, 1 сентября, возобновило прием граждан в штатном режиме. Об этом сообщили в дипломатической миссии.
Как отмечается, всем рекомендуется обращаться в консульский отдел только по срочным вопросам.
В связи с тем, что угроза распространения COVID-19 сохраняется, в посольстве проинформировали о правилах посещения консульского отдела:
- вход допускается только в медицинской маске;
- посетители обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания;
- вход разрешается строго по очереди с соблюдением социальной дистанции.