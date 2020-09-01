Школьная пора. Родителям напомнили о соблюдении Правил дорожного движения

С началом учебного года ГУОБДД МВД предупреждает и рекомендует взрослым соблюдать нормы Правил дорожного движения.

В ведомстве напоминают, что дети учатся законам улицы, беря пример с родителей. «От вашей культуры поведения, от вашего уважения Правил дорожного движения зависит жизнь и здоровье ваших детей», — отмечают в ГУОБДД.

• Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку;

• ходите только по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, а если их нет — по левой обочине дороги навстречу движущемуся транспорту. Так безопаснее;

• переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора или по пешеходным переходам;

• если автомобиль вдалеке — рассчитайте свои силы. Научитесь правильно оценивать расстояние до приближающегося автомобиля. Помните, автомобиль быстро остановиться не может. Лучше переждать, а не перебегать перед близко идущим транспортом;

• чтобы малыш не оказался неожиданно на проезжей части, из транспорта взрослый выходит первым, а потом ребенок;

• выходя из автобуса, не стремитесь сразу перебежать дорогу. Подождите, когда транспорт уедет и дорога будет просматриваться в обе стороны. Помните, что автобус опасно обходить и спереди и сзади, ведь за ним может быть скрыт другой автомобиль меньшего размера;

• переход дороги в неблагоприятную погоду (дождь, снег, гололед, туман) требует особого внимания, так как обзор снижается из-за непогоды, тем более что может мешать капюшон, поднятый воротник или зонт. Вещи не должны мешать обзору дороги;

• если вы купили ребенку велосипед, самокат, сначала выучите вместе Правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На дорогах разрешено движение на велосипеде только с 14 лет;

• при перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск травмирования и тяжесть последствий ДТП;

• не оставляйте детей на дороге без присмотра! А с младшими школьниками необходимо сначала несколько раз вместе пройти путь от школы до дома, чтобы выучить безопасный маршрут.

Сегодня в Кыргызстане начинается новый учебный год. Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — дистанционно.