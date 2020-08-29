Выборы-2020. У партии «Кыргызстан» есть несколько дней на сдачу документов в ЦИК

У партии «Кыргызстан» есть еще несколько дней на то, чтобы сдать документы для регистрации списка кандидатов в депутаты. Об этом 24.kg сообщил член политорганизации Талант Мамытов.

Читайте по теме Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» предупредила ЦИК об уголовной ответственности

По его словам, в суде юристы Центризбиркома не смогли объяснить, почему вернули документы, поскольку в законе нет такого понятия.

«ЦИК отказывает нам в регистрации, потому что не могут объяснить, почему вернули документы. В законе нет понятия «вернуть документы». Решение суда вступило в силу и должно быть исполнено немедленно. Да, избирательная комиссия может обжаловать, но это не означает, что они не могут принять документы. Соответственно, Центризбирком нарушает закон», — сказал Талант Мамытов.

Кандидат в депутаты добавил, что ЦИК собирается обжаловать решение административного суда, который вынес решение в пользу партии «Кыргызстан», однако официального уведомления о кассационной жалобе политорганизация не получала.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политобъединение снято с гонки решением Центризбиркома. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».