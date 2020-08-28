Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» предупредила ЦИК об уголовной ответственности

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не исполнила решение административного суда в пользу партии «Кыргызстан» и нарушила закон. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил лидер политорганизации Канат Исаев.

По его словам, суд вынес правильное и справедливое решение, однако Центризбирком отказал в приеме документов.

«ЦИК обосновывает отказ тем, что они будут обжаловать решение суда. Однако, прежде чем обжаловать постановление, необходимо сначала ознакомиться с документами. Думаю, Верховный суд поставит точку и партия будет участвовать в выборах», — сказал Канат Исаев.

Кандидат в депутаты Талант Мамытов сообщил, что политобъединение намерено отстаивать свои права в судебном порядке.

«Мы ничего не боимся и будем действовать по закону. Судебное решение вступает в силу немедленно, но Центризбирком решил этого не делать. Тем самым он нарушил наши права. Мы требуем объяснений. За неисполнение решения суда следует уголовная ответственность», — подчеркнул он.

Напомним, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». Политорганизация снята с гонки решением ЦИК. Канат Исаев обратился в суд, чтобы опротестовать решение избирательной комиссии. Суд вынес решение в пользу «Кыргызстана».