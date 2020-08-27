В Кыргызстане выявили еще 101 случай внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выявили 32 новых случая, в Оше — 1, Чуйской области — 7, Ошской — 10, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 16, Баткенской − 8.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 459 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.