12:26
USD 78.19
EUR 92.37
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 101 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 459

В Кыргызстане выявили еще 101 случай внебольничной пневмонии и коронавируса. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке выявили 32 новых случая, в Оше — 1, Чуйской области — 7, Ошской — 10, Таласской — 4, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 16, Баткенской − 8.

Всего в стране зарегистрировали 43 тысячи 459 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163395/
просмотров: 1153
Версия для печати
Материалы по теме
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще у двух медиков выявили коронавирус
За сутки скончавшихся от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане нет
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 275 человек
Коронавирус в Кыргызстане. Уязвимые слои населения оказались под ударом
Хакасия передала Кыргызстану гумпомощь почти на 2 миллиона рублей
Как восстановиться после COVID-19. Что есть и пить, отчего отказаться: советы
ООН поможет Кыргызстану преодолеть последствия вспышки коронавируса
«Дайте WhatsApp президента». Топ-30 вопросов в кол-центр 118
Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке ситуация остается напряженной Коронавирус в Кыргызстане. В Бишкеке ситуация остается напряженной
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 134 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 43&nbsp;023 В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на&nbsp;операцию, скончался Трехлетний Бекжан Байышов, которому собирали деньги на операцию, скончался
Выборы-2020. Партия &laquo;Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Кыргызстан» снята с гонки
Бизнес
Успешная интеграция UnionPay International и&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; Успешная интеграция UnionPay International и «Халык Банк Кыргызстан»
&laquo;Мобильная клиника&raquo; MegaCom: итоги акции «Мобильная клиника» MegaCom: итоги акции
Получите фирменные наушники в&nbsp;подарок при покупке Honor Magic Watch 2&nbsp;в O!Store Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store
Как избежать инфаркта? Как избежать инфаркта?
27 августа, четверг
12:15
В Бишкеке во второй раз закрыли компьютерный клуб, работающий без разрешения В Бишкеке во второй раз закрыли компьютерный клуб, рабо...
12:02
Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан
11:45
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 24,1 миллиона человек
11:43
За самоотверженную борьбу с COVID-19 Сооронбай Жээнбеков наградил медиков
11:34
Депортированный в Узбекистан оппозиционный журналист заявил о пытках в СИЗО ГКНБ