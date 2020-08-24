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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23,4 миллиона человек

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 550 тысяч 782. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 23 миллиона 420 тысяч 418 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 701 тысяча 938), Бразилии (3 миллиона 605 тысяч 783), Индии (3 миллиона 44 тысячи 940), России (954 тысячи 328), Южной Африке (609 тысяч 773), Перу (585 тысяч 236), Мексике (560 тысяч 164), Колумбии (541 тысяча 139) и Чили (397 тысяч 665).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 15 миллионов человек. За двое суток показатель вырос на 440 тысяч 225 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 807 тысяч 830. За последние двое суток показатель вырос на 9 тысяч 929 человек. В том числе в США скончались 176 тысяч 801 человек, Бразилии — 114 тысяч 844, Мексике — 60 тысяч 480, Индии — 56 тысяч 706 и Великобритании — 41 тысяча 515.

В Кыргызстане зарегистрировали 43 тысячи 126 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 104 тысячи 543, Узбекистане — 38 тысяч 946, Таджикистане — 8 тысяч 311.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163146/
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