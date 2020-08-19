Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило обновленный график авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 31 августа:
- Рейс Ош — Москва, 20 августа в 6.30;
- Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 22 августа в 7.35;
- Рейс Ош — Санкт-Петербург, 22 августа в 21.55;
- Рейс Бишкек — Москва, 23 августа в 16.20;
- Рейс Бишкек — Новосибирск, 23 августа, время вылета уточняют;
- Рейс Ош — Екатеринбург, 24 августа в 5.05;
- Рейс Бишкек — Екатеринбург, 26 августа в 5.00;
- Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 29 августа в 7.35;
- Рейс Ош — Санкт-Петербург, 29 августа в 21.55;
- Рейс Бишкек — Москва, 30 августа в 16.20;
- Рейс Ош — Екатеринбург, 31 августа в 5.05;
Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.
Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сетях «Лаборатория Бонецкого» и «Аква Лаб», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.