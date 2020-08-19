18:12
USD 77.87
EUR 92.76
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило обновленный график авиарейсов из Бишкека и Оша в период до 31 августа:

  • Рейс Ош — Москва, 20 августа в 6.30;
  • Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 22 августа в 7.35;
  • Рейс Ош — Санкт-Петербург, 22 августа в 21.55;
  • Рейс Бишкек — Москва, 23 августа в 16.20;
  • Рейс Бишкек — Новосибирск, 23 августа, время вылета уточняют;
  • Рейс Ош — Екатеринбург, 24 августа в 5.05;
  • Рейс Бишкек — Екатеринбург, 26 августа в 5.00;
  • Рейс Бишкек — Санкт-Петербург, 29 августа в 7.35;
  • Рейс Ош — Санкт-Петербург, 29 августа в 21.55;
  • Рейс Бишкек — Москва, 30 августа в 16.20;
  • Рейс Ош — Екатеринбург, 31 августа в 5.05;

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в РФ необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученные в сетях «Лаборатория Бонецкого» и «Аква Лаб», их подлинность на территории РФ подтверждается через интернет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162872/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Китай обсудили возобновление деятельности КПП «Торугарт»
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев
Прекратить тои и массовые гулянья призвал премьер-министр Кыргызстана
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек
Ошибочка вышла. ФОМС указал, что первый случай COVID-19 выявили 5 февраля
В Ош из Москвы вернулись 245 кыргызстанцев
В Кыргызстане от внебольничной пневмонии скончался один человек
В Кыргызстане еще у семи медиков выявили COVID-19
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 312 человек
В КР выявили 179 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 42 325
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
&laquo;Яндекс.Такси&raquo; превратился в&nbsp;&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; «Яндекс.Такси» превратился в «Яндекс Go»
Как отправить перевод в&nbsp;Казахстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Как отправить перевод в Казахстан не выходя из дома?
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
19 августа, среда
18:03
Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может ул...
17:45
Кыргызстан и Китай обсудили возобновление деятельности КПП «Торугарт»
17:37
Выборы-2020. Какие реформы предлагают делегаты съезда партии «Биримдик»
17:31
Раздел «Розыск должников» на сайте Судебного департамента перестал работать
17:29
В Нарынской области появится еще 2,5 тысячи гектаров орошаемой земли