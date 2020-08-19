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Общество

Пожар в студии KORU. Подозреваемого водворили в СИЗО

Подозреваемого в краже аксессуаров для мобильных телефонов 29-летнего Д.В. водворили в СИЗО-1. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

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Уточняется, что решением суда задержанный водворен в СИЗО-1 на два месяца.

Отметим, что 29-летний Д.В. также подозревается в поджоге художественной студии KORU.

Напомним, 11 августа в художественной студии KORU загорелась крыша. Огонь тушили три пожарных расчета. Владельцы здания утверждают, что это был поджог. На видео, выложенном в социальную сеть, видно, как мужчина обошел здание студии, залез на крышу, а когда оттуда спустился, кровля загорелась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162862/
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