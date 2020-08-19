В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 312 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии за сутки выздоровели 312 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке из стационаров выписались 102 выздоровевших, в Оше — 18, Чуйской области — 41, Нарынской — 13, Ошской — 27, Иссык-Кульской — 50, Баткенской — 19, Джалал-Абадской — 40, Таласской — 2.

Всего за весь период зарегистрировали 35 тысяч 197 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.