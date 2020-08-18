В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 318 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 60 человек, в Оше — 30, Чуйской области — 27, Ошской — 71, Таласской — 9 , Нарынской — 4, Баткенской — 28, Джалал-Абадской — 49, Иссык-Кульской — 40.

Всего за весь период зарегистрировали 34 тысячи 885 выздоровевших.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.