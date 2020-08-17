Более 200 медиков отправились отдыхать на Иссык-Куль

На Иссык-Куль отправилась отдыхать еще одна группа медиков. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По ее данным, всего поехали 202 медработника из столицы и регионов страны. Они проведут семь дней в пансионате «Алтын Жай».

В ведомстве напомнили, что мероприятие проводится в рамках работы по организации реабилитации и восстановления здоровья медработников, проработавших в очагах инфекции.

Напомним, что за последний месяц в пансионатах «Энесай» и «Алтын Жай» отдохнули более 600 медицинских работников.