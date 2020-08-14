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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20,9 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 351 тысячу 577. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 20 миллионов 905 тысяч 279 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 248 тысяч 242), Бразилии (3 миллиона 224 тысячи 876), Индии (2 миллиона 461 тысяча 190), России (905 тысяч 762), Южной Африке (572 тысячи 865), Мексике (505 тысяч 751), Перу (498 тысяч 555), Колумбии (433 тысячи 805) и Чили (380 тысяч 34).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 12,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 221 тысячу 658 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 755 тысяч 550. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 134 человека. В том числе в США скончались 167 тысяч 71 человек, Бразилии — 105 тысяч 463, Мексике — 55 тысяч 293, Индии — 48 тысяч 40 и Великобритании — 46 тысяч 791.

В Кыргызстане зарегистрировали 41 тысячу 373 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 101 тысячу 848, Узбекистане — 33 тысячи 323, Таджикистане — 7 тысяч 950.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162505/
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