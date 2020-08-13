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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Россияне сбросились и передали деньги нуждающимся кыргызстанцам. Кому помогли

Сегодня в Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям. Ранее неравнодушные жители России собрали 400 тысяч рублей и передали их в Бишкекскую и Кыргызстанскую епархию. Акцию по раздаче гумпощи организовали сестры милосердия Русской православной церкви в КР и волонтеры.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

«Благотворительная акция объединила десятки тысяч людей со всех уголков России. Сначала они сделали безналичные переводы в общую продуктовую копилку, потом эти деньги распределили между социальными службами православных епархий в СНГ и России, которые самостоятельно не могут помочь остронуждающимся. В их чисто попал и соцотдел бишкекской епархии — нам перечислили 400 тысяч рублей, что в два раза больше, чем другим участниками проекта», — рассказывает сестра милосердия Надежда Хохлова.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

На эти средства приобрели качественные мясные и овощные консервы, несколько видов круп, муку, сахар, чай, сладости и мыломоющие средства. Стоимость каждого пакета — 800 сомов, всего продовольственных наборов получилось 500 пакетов.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

Отдел социального служения и благотворительности оказывает продуктовую помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким беременным женщинам, семьям, в которых есть взрослый или ребенок с инвалидностью, одиноким пожилым людям.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

Продуктовые пакеты раздавали с одним условием — нужно представить документы, удостоверяющие личность и социальный статус.

Требования к документам минимальные, но они необходимы, чтобы пресечь злоупотребления.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

Выдавали продукты из офиса фонда «Руки добра», который является партнером социального отдела с начала пандемии коронавируса.

24.kg
Фото 24.kg. В Бишкеке раздали продуктовые наборы нуждающимся семьям

Отмечается, что помощь могут получить и те граждане, у которых по разным причинам отсутствуют документы. Они должны дождаться пока те, кто стоит в очереди, получат гумпомощь, а после сестры милосердия по возможности помогут остальным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162395/
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