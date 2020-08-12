Выборы-2020. 42 партии открыли избирательный фонд: движение средств

Контрольно-ревизионная группа ЦИК сообщает, что по состоянию на 7 августа 42 политические партии образовали избирательные фонды, открыв специальные счета в двух уполномоченных банках — РСК и «Айыл Банке».

Информацию о поступлении и расходовании средств из избирательных фондов в период с 9 июля по 7 августа представили 12 политических партий.

На счет партии «Мекеним Кыргызстан» поступило 3 миллиона 35 тысяч сомов. Партия потратила 2 миллиона 718 тысяч сомов.

На счете партии «Социал-демократы» — 1 миллион 703 тысячи сомов. Политорганизация израсходовала 1 миллион 544 тысячи сомов. У Партии зеленых по-прежнему только 200 сомов, они не потрачены.

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У партии «Бир Бол» в фонде 9 миллионов 676 тысяч сомов. Расходы составили 5 миллионов 269 тысяч. У «Республики» на счете 800 тысяч сомов, из них партия потратила 120 тысяч 400 сомов.

Поступления партии «Биримдик» — 200 тысяч, расходы — 80 тысяч 25 сомов. «Чон казат» получила 375 тысяч сомов и пока ничего не потратила. У «Мекенчила» — 11 тысяч 500 сомов, траты составили 20 сомов. На счете партии «Ата Мекен» — 1 миллион 999 тысяч сомов. Расходов нет.

«Реформе» перечислили 348 тысяч 520 сомов. Партия пока ничего не потратила. Нет расходов и у партии «Кыргызстан». Поступления составили 10 миллионов сомов. У партии «Ордо» — 200 тысяч сомов. Израсходовала партия — 195 тысяч 835 сомов.

Напомним, агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.