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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Кыргызстану необходимо взяться за строительство политпартий

Кыргызстану необходимо всерьез взяться за строительство политпартий. Такое мнение высказал в ходе онлайн-дискуссии «Перспективы Кыргызстана в контексте COVID-19 и выборы в ЖК — 2020» историк и политолог, доктор исторических наук, профессор Зайнидин Курманов.

Он отметил, что выборы в Жогорку Кенеш проводятся по партийной системе. Но в то же время в Кыргызстане нет политических партий.

«У них есть только юридические названия, которые ни о чем не говорят. Ни идеологий, ни программ. Надо всерьез взяться за строительство политпартий. Потому что только они могут построить политсистему», — сказал он.

Для этого, по его мнению, требуется внесение изменений в законодательство страны. «Надо закон изменить так, чтобы приходили не индейские вигвамы, а партии — с идеями, целями. Для чего партиям нужны программы? Они должны быть дорожной картой. А мы сейчас видим, как политпартии проходят в парламент, а потом разбредаются по разным кустам. Государство должно им помогать, чтобы они двигались в нужном русле», — отметил он.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162235/
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