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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 20 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 227 тысяч 941. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 20 миллионов 89 тысяч 624 человека. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 94,4 тысячи), Бразилии (3 миллиона 57 тысяч 470), Индии (2 миллиона 268 тысяч 675), России (890 тысяч 799), Южной Африке (563 тысячи 598), Мексике (485 тысяч 836), Перу (483 тысячи 133), Колумбии (397 тысяч 623) и Чили (375 тысяч 44).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 12,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 164 тысячи 695 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 736 тысяч 191. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 102 человека. В том числе в США скончались 163 тысячи 463 человека, Бразилии — 101 тысяча 752, Мексике — 53 тысячи 3, Великобритании — 46 тысяч 611 и Индии — 45 тысяч 257.

В Кыргызстане зарегистрировали 40 тысяч 455 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 100 тысяч 164, Узбекистане — 31 тысяча 304, Таджикистане — 7 тысяч 827.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162167/
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