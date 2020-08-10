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Общество

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки

На место акима Ленинского района назначен Чынасыл Чыныбаев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, ранее он занимал должность первого заместителя главы района. Теперь уже бывший аким Токтосун Султанов ушел по собственному желанию.

Кроме того, временно исполнять обязанности начальника управления землепользования и строительства (УЗС) будет Азамат Кадыров. До этого он был заместителем главы управления.

Бывший начальник УЗС Талант Иманакун уулу был назначен главой межрегионального управления государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162066/
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