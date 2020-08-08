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Общество

Выпускник Уэльского университета стал первым замакима Первомайского района

Первым заместителем главы Первомайского района Бишкека назначили Сатыбека Каныбекова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, ранее он был заведующим отделом экономики и финансов центрального аппарата мэрии Бишкека. 

Сатыбек Каныбеков родился в 1983 году. В 2005-м окончил экономический факультет КНУ. В 2011-2013 годах учился в магистратуре Уэльского университета (Лондон). Специальность — банковское дело, управление финансовыми институтами. С 2014-го работает на разных должностях в отделе экономики и финансов.

До него первым заместителем акима района был Адилет Малдыбаев, сейчас он временно исполняет обязанности руководителя аппарата мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161947/
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