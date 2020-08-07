Курсан Асанов о событиях в Кой-Таше: Я не жалею, что вел переговоры с Атамбаевым



Благодаря переговорам с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым удалось предотвратить большие потери и кровопролитие. Об этом журналистам заявил экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

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По словам бывшего чиновника, если бы события в Кой-Таше повторились, он бы снова так поступил.

«Передо мной стояла задача не допустить кровопролития как среди гражданских людей, так и среди силовиков. За время службы я проводил много переговоров. Отчасти я горжусь тем, что благодаря этим переговорам нет жертв», — сказал Курсан Асанов.

Он добавил, что после увольнения не разговаривал с главой МВД Кашкаром Джунушалиевым о событиях 7-8 августа 2019 года.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.