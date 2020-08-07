Курсан Асанов о розовом пакете: О содержимом спросите у Атамбаева

О содержимом розового пакета, который фигурирует в деле о событиях в селе Кой-Таш, необходимо спросить у бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом журналистам заявил экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

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По его словам, пакет передали в МВД.

«Я не знаю, что было в пакете. Его носил сотрудник СОБР, а затем его отдали Кундуз Жолдубаевой. После пакет передали в МВД», — сказал Курсан Асанов.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.