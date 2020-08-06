Ошибка в сертификате ОРТ. Абитуриентке исправили документ

Абитуриентке, в сертификат ОРТ которой закралась ошибка, поменяли документ и выдали исправленный. Об этом 24.kg сообщила специалист по связям с общественностью Центра оценки в образовании и методов обучения Чинара Батракеева.

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По ее словам, девушка могла допустить ошибку при первичной регистрации на тестировании.

«Заполняется специальная регистрационная форма, в которой указаны определенные образцы букв, которые в итоге считывает автоматизированная система. В этом году ОРТ сдали примерно 44 тысячи выпускников, естественно, их данные вводят через сканер. Система запрограммирована так, что читает заданные буквы. Если человек пишет букву неправильно и отошел от образца, то в этом случае сканер может распознать ее иначе. Поэтому происходят такие ошибки», — рассказала Чинара Батракеева.

Уточняется, что еще до старта общереспубликанского тестирования каждый абитуриент получает на руки уведомление, в котором содержатся все его данные.

«Человек сам должен заметить, есть ли в его фамилии, имени или отчестве опечатка. После этого он может обратиться к своему классному руководителю или человеку, который проводил регистрацию. Данные об ошибках они отправляют к нам, и мы уже выдаем итоговый сертификат без опечаток», — подчеркнула специалист.

Напомним, что журналист Кайыргуль Урумканова написала о том, что абитуриентке отказали в поступлении в вуз из-за ошибки в сертификате ОРТ.