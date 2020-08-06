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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Иск депутата к «Чон казату». Суд взыскал с бывшего прокурора 10 тысяч сомов

Ленинский районный суд Бишкека частично удовлетворил иск депутата парламента Кубанычбека Жумалиева к представителю движения «Чон казат» Сыймыку Жапыкееву. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

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По его словам, судья принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов.

Ранее бывший сотрудник прокуратуры Сыймык Жапыкеев разместил в соцсетях видеообращение, в котором сообщил, что состояние депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева оценивается в $2,5 миллиарда и заработал он его сомнительным путем. Он также записал видеообращения о других политиках с призывом проверить законность приобретения ими имущества.

Кубанычбек Жумалиев опроверг обвинения и поклялся на Коране, что не замешан в сомнительных делах. Он подал в суд на экс-прокурора — сумма иска составила 10 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161723/
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