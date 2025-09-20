10:13
Власть

Иск Дональда Трампа против The New York Times на $15 миллиардов отклонен судом

Иск Дональда Трампа против The New York Times на $15 миллиардов отклонен судом, сообщает агентство Reuters.

Федеральный суд во Флориде отклонил иск президента США о клевете на сумму $15 миллиардов, поданный ранее против журналистов газеты.

Судья Стивен Мерридей указал, что документ составлен с нарушениями, потому что в нем не была кратко изложена суть жалобы, как того требует закон. Суд считает, что иск должен четко информировать ответчиков о характере и содержании претензий, а не служить «публичным форумом для оскорблений и яростных выпадов против оппонента».

Дональду Трампу предоставлено 28 дней на исправление и повторное направление иска. Объем документа не должен превышать 40 страниц.

Ранее глава Белого дома сообщил, что подал иск к The New York Times на $15 миллиардов, обвинив издание в клевете.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344244/
