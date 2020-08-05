В Бишкек из Новосибирска вернулись 184 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По информации ведомства, сегодня в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик Компани», следовавший по маршруту Новосибирск — Бишкек.

«Рейсом прилетели беременные женщины и женщины с маленькими детьми, пожилые люди, перенесшие операции, студенты. Все они прибыли из Новосибирска, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Красноярска, а также других городов Сибирского федерального округа», — проинформировали в МИДе.