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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Новосибирска вернулись 184 кыргызстанца

В Бишкек из Новосибирска вернулись 184 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

По информации ведомства, сегодня в Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Авиа Траффик Компани», следовавший по маршруту Новосибирск — Бишкек.

«Рейсом прилетели беременные женщины и женщины с маленькими детьми, пожилые люди, перенесшие операции, студенты. Все они прибыли из Новосибирска, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Красноярска, а также других городов Сибирского федерального округа», — проинформировали в МИДе.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161699/
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