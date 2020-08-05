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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Турция частично возобновила авиасообщение с Кыргызстаном

Компания «Турецкие авиалинии» возобновляет авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул, которые будут осуществляться два раза в неделю. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

По его данным, сейчас из Бишкека в Стамбул можно вылететь, приобретая билеты у этой авиакомпании. Однако на авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек допускаются только граждане Кыргызстана.

Въезд иностранцев в КР, в том числе граждан Турции, в основном запрещен, но есть ряд исключений:

  • сотрудники дипломатических представительств и члены их семей;
  • граждане иностранных государств, на которых распространяется запрос дипломатических представительств (в особенности обладатели визы W1 и W2);
  • члены официальных делегаций, являющиеся гражданами иностранных государств;
  • иностранные граждане, имеющие рабочую визу в Кыргызстане;
  • иностранные граждане, являющиеся близкими родственниками кыргызстанцев;
  • грузоперевозчики;
  • пилоты и машинисты.

Для въезда в страну от иностранных граждан, которые входят в вышеуказанные категории, и от кыргызстанцев не требуется результат ПЦР-теста и не действует карантин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161620/
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