Турция частично возобновила авиасообщение с Кыргызстаном

Компания «Турецкие авиалинии» возобновляет авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул, которые будут осуществляться два раза в неделю. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.
По его данным, сейчас из Бишкека в Стамбул можно вылететь, приобретая билеты у этой авиакомпании. Однако на авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек допускаются только граждане Кыргызстана.
Въезд иностранцев в КР, в том числе граждан Турции, в основном запрещен, но есть ряд исключений:
- сотрудники дипломатических представительств и члены их семей;
- граждане иностранных государств, на которых распространяется запрос дипломатических представительств (в особенности обладатели визы W1 и W2);
- члены официальных делегаций, являющиеся гражданами иностранных государств;
- иностранные граждане, имеющие рабочую визу в Кыргызстане;
- иностранные граждане, являющиеся близкими родственниками кыргызстанцев;
- грузоперевозчики;
- пилоты и машинисты.
Для въезда в страну от иностранных граждан, которые входят в вышеуказанные категории, и от кыргызстанцев не требуется результат ПЦР-теста и не действует карантин.