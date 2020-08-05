Турция частично возобновила авиасообщение с Кыргызстаном

Компания «Турецкие авиалинии» возобновляет авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул, которые будут осуществляться два раза в неделю. Об этом сообщили в посольстве Турции в Кыргызстане.

По его данным, сейчас из Бишкека в Стамбул можно вылететь, приобретая билеты у этой авиакомпании. Однако на авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек допускаются только граждане Кыргызстана.

Въезд иностранцев в КР, в том числе граждан Турции, в основном запрещен, но есть ряд исключений:

сотрудники дипломатических представительств и члены их семей;

граждане иностранных государств, на которых распространяется запрос дипломатических представительств (в особенности обладатели визы W1 и W2);

члены официальных делегаций, являющиеся гражданами иностранных государств;

иностранные граждане, имеющие рабочую визу в Кыргызстане;

иностранные граждане, являющиеся близкими родственниками кыргызстанцев;

грузоперевозчики;

пилоты и машинисты.

Для въезда в страну от иностранных граждан, которые входят в вышеуказанные категории, и от кыргызстанцев не требуется результат ПЦР-теста и не действует карантин.