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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В больнице Чолпон-Аты устанавливают централизованную систему подачи кислорода

В Чолпон-Атинской территориальной больнице заканчивается монтаж и установка стационарной централизованной системы подачи кислорода. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора стационара Талант Акинеев.

«Жидким кислородом будут обеспечены все нуждающиеся пациенты нашей больницы. Отпадет необходимость в приобретении дорогих ИВЛ и кислородных концентраторов», — отметил Талант Акинеев.

По его словам, монтажные работы уже завершаются. Строители проложили по всему периметру здания медные трубы. На улице конструируется площадка, где будут храниться кислородные баллоны. В ближайшие дни все это начнет функционировать на полную мощность.

24.kg
Фото 24.kg. В Чолпон-Атинской территориальной больнице заканчивается монтаж и установка стационарной централизованной кислородной аппаратуры

Он также рассказал, что ранее эта больница была оснащена подобной аппаратурой, но после развала Союза все пришло в негодность. Дефицитная медь была разворована и сдана скупщикам цветных металлов. Теперь все пришлось восстанавливать заново.

«Последнее время у нас в районе остро стоит вопрос с кислородными концентратами. Через Фонд развития Иссык-Кульской области мы профинансировали наладку сразу двух объектов. Примерная стоимость проекта около 700 тысяч сомов. Более 75 пациентов одновременно могут быть подключены к аппаратуре», — прокомментировал глава Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161471/
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