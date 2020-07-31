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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом

Курман айт — один из священных праздников у мусульман. Он олицетворяет собой чистоту помыслов и устремлений и призывает всех к нравственности, терпимости и благородным поступкам.

В этот особенный день следует провести обряд жертвоприношения и большую часть раздать нуждающимся.

Курман айт — символ добра, милосердия и заботы о ближних вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Это праздник надежды на лучшее и веры в будущее.

Традиционно праздник начинается с айт намаза на площади. Но пандемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы. Проведите этот день в кругу семьи.

Редакция 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом. Мира, добра и здоровья вам и вашим близким и родным!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161174/
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