Радости и психического здоровья желают кыргызстанцам живущие в стране иностранцы

Многие иностранцы, которые долгое время проживают в Кыргызстане, влюбляются в нашу республику. И, даже уехав, с теплотой отзываются о стране и ее гражданах. Их поражают красота нашей природы, свежий горный воздух, кристально чистые озера, а также гостеприимство местных жителей и вкусная кухня.

24.kg на постоянной основе ведет рубрику «Экспаты», где мы рассказываем о жизни иностранцев в Кыргызстане.

Герои наших публикаций поздравили читателей 24.kg и всех кыргызстанцев с Новым годом.

Американец Джозеф Пьер в Кыргызстане впервые. Пять лет назад он женился на кыргызстанке Назик Ибраевой и приехал познакомиться с ее родными и страной, в которой она родилась и выросла. Мужчина признается, что было очень мало времени изучить республику. Он хочет вернуться сюда вновь и даже открыть бизнес.

«Хочу поздравить вас с Новым, 2023 годом, в котором у вас все будет хорошо!» — говорит Джозеф Пьер.

Рафаэль Бисалиев долго думал, ехать в Кыргызстан или нет. Доктор медицинских наук, психиатр, нарколог родился в России, защитил там докторскую диссертацию по психиатрии и наркологии. Когда стал свободнее и вырастил своих учеников, начал работать за рубежом.

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Сначала год в Китае, потом в Камеруне, Танзании, Намибии. Там Рафаэль Бисалиев не только руководил частными университетами и институтами, но и учил студентов, преподавателей, лечил больных. Этим же занимался и в Кыргызстане. О себе и своих впечатлениях о стране он рассказывал в интервью 24.kg.

Недавно Рафаэлю Бисалиеву пришлось вернуться в Россию, но он поддерживает связь со своими кыргызскими друзьями.

В преддверии Нового года он пожелал кыргызстанцам тепла, экономического процветания и крепкого психического здоровья: «Уважаемые кыргызстанцы! Позвольте от всего сердца поздравить каждого из вас с этим светлым праздником! Это наш семейный праздник, и отмечают его все государства. Какое-то время мне пришлось работать в Кыргызстане, и я ни чуточки об этом не жалею. Более того, у меня есть огромная надежда когда-нибудь еще раз приехать сюда. У вас прекрасная страна, добрые люди и много вокруг зелени. Желаю вам тепла, экономического процветания, такой же доброты и гостеприимства, а также крепкого психического здоровья!»

Муджиб Джайхун, писатель индийского происхождения из ОАЭ, впервые встретился с кыргызами на северо-западе Китая. А после посещения стенда нашей страны на «ЭКСПО-2020» в Дубае решил приехать в Кыргызстан.

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Муджиба поразили теплое гостеприимство кыргызов и сохранение ими своего исторического наследия и языка, впечатлили многочисленные университеты и школы, которые помогают развить человеческий капитал этой развивающейся нации. Он также отметил, что, несмотря на натиск глобализации, кыргызы продолжают отстаивать свои культурные ценности и гордиться своим наследием.

«Сейчас то время года, когда мы вспоминаем все хорошее и плохое, что произошло за последний год. Мы стали свидетелями войн, конфликтов, грандиозных спортивных мероприятий и многого другого. Мы также полны энтузиазма и надежд на лучшее в следующем году. Я бы хотел передать самые теплые, сердечные пожелания и поздравления c Новым годом прекрасному народу Кыргызстана. Хочу пожелать крепкого здоровья, удачи и всех радостей жизни! Пусть мир и счастье царят в следующем году!» — сказал Муджиб Джайхун.

Стивен Ридер — американский дипломат, возглавляющий административный отдел посольства США в Кыргызстане. В Бишкек приехал еще до пандемии коронавируса, в 2019 году.

О себе говорит, что он человек творческий. Увлекается живописью, музыкой. Сам пишет композиции, еще и практикует как аранжировщик.

Для читателей 24.kg и всех кыргызстанцев он исполнил песню группы «Цветы»: «Мы желаем счастья вам».