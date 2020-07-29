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Общество

Цифра дня. 525 тысяч 105 семей получили продуктовую помощь с начала пандемии

В Кыргызстане помощь продуктами питания с начала вспышки коронавируса оказали 525 тысячам 105 нуждающимся семьям. Об этом сегодня на брифинге сообщил статс-секретарь Министерства труда и социального развития Каныбек Адиев.

По его словам, за счет местного бюджета помощь оказали 64 тысячам 497 семьям. Спонсоры помогли 285 тысячам 538 семьям. За счет средств депозитного счета Минсоцразвития продукты получили 26 тысяч 616 семей, благодаря выделению помощи правительства в 200 миллионов сомов продуктовые наборы передали еще 148 тысячам 454 семьям.

«Распределением гуманитарной помощи на местном уровне занимались специально созданные комиссии при местных государственных администрациях, мэриях городов», — отметил Каныбек Адиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161108/
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