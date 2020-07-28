Дело Курсана Асанова. Жениш Разаков не смог объяснить, в чем ущемлены его права

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Сегодня завершился допрос экс-вице-премьер-министра Жениша Разакова. Он рассказал, что знаком с обвиняемым Курсаном Асановым с 2008 года по работе в милиции и состоит с ним в рабочих отношениях. С другими подсудимыми — Турсунбеком Бейшенбековым и Дамирбеком Пайзылда уулу потерпевший не знаком.

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Жениш Разаков пояснил, что в 2014 году, когда работал губернатором в Баткенской области, на одном из сайтов появилась статья, что он завербован в шпионы Таджикистана. Тогда чиновник не стал на это обращать внимания.

Адвокат Курсана Асанова Таалайгуль Токтакунова спросила, в чем именно, как считает Жениш Разаков, ущемлены его права. Бывший чиновник пояснил — в том, что благодаря публикациям в СМИ с подачи Курсана Асанова все считают, что он — агент таджикской разведки. И больше всего, по мнению Жениша Разакова, пострадали от этой дезинформации родственники, дети, коллеги и правительство. Но в чем состоит моральный вред, допрашиваемый пояснить не смог.

Во время допроса Жениш Разаков сообщил суду, что действительно выезжал в Таджикистан, когда работал начальником уголовного розыска. Однако тогда ему не нужно было разрешение на выезд.

Рассказать, по какой причине он писал объяснительные на имя руководителя управления ГКНБ Таджикистана, Жениш Разаков отказался. «Таким образом, никто из присутствующих так и не понял, в чем именно виноват Курсан Асанов, чего хочет от него Жениш Разаков и зачем он, будучи начальником УВД Баткенской области, ездил к соседям, то есть в Таджикистан», — подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.