Минздрав: Никаких запретов на получение медиками помощи от волонтеров нет

«Со стороны Министерства здравоохранения никаких официальных указаний и приказов о запрете принимать гуманитарную помощь не было», — заявила сегодня на брифинге начальник управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.

Напомним, накануне сразу несколько волонтерских движений сообщили, что больницы отказываются принимать у них помощь. По их словам, врачи перестали принимать от добровольцев еду, СИЗ и другую помощь. Теперь медработники должны отчитываться о полученном перед руководством. За полученную гуманитарку медикам даже грозят увольнением.

«Подобные указания Минздравом не направлялись ни в один регион страны. Наоборот, нам бы хотелось выразить благодарность всем, кто с самого начала эпидемии в трудную для республики минуту оказывал быструю и необходимую помощь клиникам, врачам, системе здравоохранения, чтобы мы общими усилиями могли провести необходимые мероприятия для спасения жизни людей от коронавируса», — заключила Айнура Акматова.