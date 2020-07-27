В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 24 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 6 человек, Оше — 1, Чуйской области — 1, Ошской — 1, Нарынской — 1, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 4, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 1.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 301 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.