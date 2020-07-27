За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 817 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 817 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 445 человек, в Чуйской области — 66, в Ошской —37, в Таласской — 7, в Нарынской — 1, в Иссык-Кульской — 7, в Джалал-Абадской — 105, в Баткенской — 59, в Оше — 90.

За весь период по стране выздоровели 21 тысяча 205 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.