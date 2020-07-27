В Узбекистане вводится транспортный локаут

В Узбекистане 31 июля, 1 и 2 августа, а также 8 и 9 августа введут транспортный локаут. Об этом сообщило издание Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

Как отмечается в документе, 31 июля, 1-2 августа и 8-9 августа полностью остановят движение транспорта, включая такси. Исключение составят автомобили со стикерами и те категории машин, которым разрешено передвигаться без стикера.

Кроме того, разрешено передвигаться на личном авто, но в случае необходимости получения неотложной медицинской помощи (беременность, роды, травма, ВИЧ/СПИД, онкология, лучевая терапия, гемодиализ, хирургия, другие опасные для жизни случаи). В эти дни гражданам рекомендуют оставаться дома и не выходить без причины.

Напомним, что карантин и большую часть ограничений в Узбекистане продлили до 15 августа из-за большого количества новых случаев заражения коронавирусом.