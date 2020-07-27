09:16
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане вводится транспортный локаут

В Узбекистане 31 июля, 1 и 2 августа, а также 8 и 9 августа введут транспортный локаут. Об этом сообщило издание Podrobno.uz со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии.

Как отмечается в документе, 31 июля, 1-2 августа и 8-9 августа полностью остановят движение транспорта, включая такси. Исключение составят автомобили со стикерами и те категории машин, которым разрешено передвигаться без стикера.

Кроме того, разрешено передвигаться на личном авто, но в случае необходимости получения неотложной медицинской помощи (беременность, роды, травма, ВИЧ/СПИД, онкология, лучевая терапия, гемодиализ, хирургия, другие опасные для жизни случаи). В эти дни гражданам рекомендуют оставаться дома и не выходить без причины. 

Напомним, что карантин и большую часть ограничений в Узбекистане продлили до 15 августа из-за большого количества новых случаев заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160760/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Пациентам с легкой формой внебольничной пневмонии капельницы не нужны
От пневмонии скончалась завотделением бишкекской ГКБ № 1 Бегайым Исакова
Минздраву указано оперативно решить вопрос о выплате компенсаций медикам
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 28 медиков
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 28 человек
В КР выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 32 813
За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 185 человек
COVID-19. 11 самых простых упражнений дыхательной гимнастики
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
27 июля, понедельник
09:02
В Узбекистане вводится транспортный локаут В Узбекистане вводится транспортный локаут
08:45
Пациентам с легкой формой внебольничной пневмонии капельницы не нужны
08:30
Выборы-2020. ЦИК создала для избирателя электронный кабинет
08:17
Правозащитника Азимжана Аскарова похоронят в Узбекистане согласно его воле
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 июля, воскресенье
21:30
Ученые создали дрон, способный летать как птица
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 июля: местами дожди
20:37
От пневмонии скончалась завотделением бишкекской ГКБ № 1 Бегайым Исакова
18:55
Балбак Тулобаев покидает мэрию Бишкека. Он возглавит Иссык-Кульскую область
18:30
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет