Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 310 тысяч 173. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 16 миллионов 46 тысяч 986 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 178 тысяч 21), Бразилии (2 миллиона 394 тысячи 513), Индии (1 миллион 385 тысяч 635), России (805 тысяч 332), Южной Африке (434,2 тысячи), Мексике (385 тысяч 36), Перу (375 тысяч 961), Чили (343 тысячи 592) и Великобритании (300 тысяч 270).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 9,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 219 тысяч 315 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 644 тысяч 528. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 875 человек. В том числе в США скончались 146 тысяч 460 человек, Бразилии — 86 тысяч 449, Великобритании — 45 тысяч 823, Мексике — 42 тысячи 645 и Италии — 35 тысяч 102.

В Кыргызстане зарегистрировали 32 тысячи 813 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 81 тысячу 720, Узбекистане — 19 тысяч 952, Таджикистане — 7 тысяч 150.