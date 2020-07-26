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Общество

В Кыргызстане возобновляется предоставление услуг апостилирования

С 27 июля 2020-го возобновляется деятельность по предоставлению услуг проставления апостиля. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

При этом, учитывая действующую эпидемиологическую ситуацию в стране, ведомство во избежание массового скопления граждан, а также для соблюдения санитарных требований в условиях пандемии COVID-19 рекомендует обращаться по вопросам апостилирования документов в случае крайней необходимости.

Отметим, что с 1 июля этого года все территориальные управления юстиции в регионах, за исключением Чуй-Бишкекского, имеют полномочия по проставлению апостиля на официальных документах.

Услуга по проставлению апостиля для населения столицы и Чуйской области осуществляется в центральном аппарате Минюста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160726/
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