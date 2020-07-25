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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 15,7 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 291 тысячу 770. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 15 миллионов 736 тысяч 813 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 112 тысяч 529), Бразилии (2 миллиона 287 тысяч 475), Индии (1 миллион 337 тысяч 24), России (799 тысяч 499), Южной Африке (421 тысяча 996), Мексике (378 тысяч 285), Перу (375 тысяч 961), Чили (341 тысяча 304) и Великобритании (299,5 тысячи).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 9 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 279 тысяч 689 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 639 тысяч 653. За последние сутки показатель вырос на 7 тысяч 480 человек. В том числе в США скончались 145 тысяч 546 человек, Бразилии — 85 тысяч 238, Великобритании — 45 тысяч 762, Мексике — 42 тысячи 645 и Италии — 35 тысяч 97.

В Кыргызстане зарегистрировали 32 тысячи 124 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 80 тысяч 226, Узбекистане — 19 тысяч 653, Таджикистане — 7 тысяч 104.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160703/
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