В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 28 человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке умерли восемь человек, в Оше — два, в Чуйской области — четыре, в Ошской — два, в Нарынской — один, в Иссык-Кульской — четыре, в Джалал-Абадской — пять, в Баткенской — два.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 277 человек.