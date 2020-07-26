В Кыргызстане за сутки выявлено 689 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выявили 190 человек, в Оше — 74, в Ошской области — 58, в Чуйской —89, в Джалал-Абадской — 129, в Иссык-Кульской — 55, в Нарынской — 24, в Баткенской — 30, в Таласской — 40.

Всего за весь период зарегистрировали 32 тысячи 813 случаев COVID-19.