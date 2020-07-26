За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 185 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 185 человек. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 612 человек, в Чуйской области — 149, в Ошской — 107, в Таласской — 42, в Нарынской — 52, в Иссык-Кульской — 12, в Джалал-Абадской — 105, в Баткенской — 49, в Оше — 57.

За весь период по стране выздоровели 20 тысяч 388 человек.