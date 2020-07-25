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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В больницах Кыргызстана остаются 12 тысяч 72 человека с COVID-19 и пневмонией

В стационарах страны на лечении от СOVID-19 и внебольничной пневмонии находятся 12 тысяч 72 пациента. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в том числе пациентов с коронавирусом — 5 тысяч 768 и внебольничной пневмонией — 6 тысяч 304. Большинство людей находятся на лечении в Бишкеке (5 тысяч 364), в Чуйской (1 тысяча 566) и Ошской (1 тысяча 283) областях.

Напомним, что всего в Кыргызстане зарегистрировано 32 тысячи 124 случая заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160698/
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