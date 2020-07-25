В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 38 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке умерли 13 человек, в Оше — 2, в Чуйской области — 5, в Ошской — 3, в Нарынской — 1, в Таласской — 5, в Иссык-Кульской — 2, в Джалал-Абадской — 2, в Баткенской — 5.

Всего за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 249 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.